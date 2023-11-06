Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский продемонстрировал процесс создания запеченного перца.

"Это простейшая закуска, которую можно приготовить быстро, и она быстро исчезает. К тому же у меня есть совет по сохранению этой вкусности на долгое время", - поделился "Мастер Шеф" Ярославский.

В своих рекомендациях "Мастер Шеф" Ярославский подсказал, что стоит выбирать продолговатые сорта перца с тонкой кожурой - они содержат меньше семян и имеют плотную, сочную мякоть, которая сохраняет влагу во время запекания.

Ингредиенты:

1 килограмм перца; 2 зубчика чеснока; немного кинзы и петрушки; растительное масло; соль; бальзамический уксус (либо сок лимона или яблочный уксус); козий сыр или брынза, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Приготовление:

Перцы разрезаются пополам и из них удаляются семена. Затем поверхность перца смазывается растительным маслом.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, затем перцы отправляются на гриль или помещаются в предварительно разогретую верхнюю духовку с включенным обдувом.

Ожидаем, пока кожура перцев почти полностью подгорит.

Готовые перцы извлекаются, накрываются фольгой и дополнительно укутываются полотенцем. Оставляются до остывания, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Затем перцы освобождаются от кожицы и смешиваются с солью, маслом, уксусом, измельченным чесноком, кинзой и петрушкой. Подсоливают и подкисляют по вкусу.

Готовое блюдо можно подавать с кусочками молодого сыра как закуску, использовать для приготовления брускетов или добавить в салаты как основное блюдо или гарнир, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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