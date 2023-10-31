В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить хрустящие сырно-картофельные палочки. Подавать их лучше всего со сметанным соусом.

"Без фритюра и большого количества масла. Это очень просто и очень вкусно. 🥰 Обязательно попробуйте!", - советует "Мастер Шеф" Глинская.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете примерно на 30 палочек):

700 отварного картофеля

2 яйца

50 г кукурузного крахмала

200 г брынзы

соль

зелень (укроп, петрушка)

50 г сливочного масла

Картофель "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отваривает в соленой воде, охлаждает и натирает на мелкой терке. Брынзу тоже мелко натираем.

Смешиваем натертый картофель с брынзой, измельченной зеленью, яйцами, кукурузным крахмалом и замешиваем тесто. При необходимости добавляем соль.

Далее "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает руки сливочным маслом, берет немного теста (приблизительно столовую ложку) и формирует палочки диаметром 1 см и длиной 10 см.

Выкладываем палочки на противень, застеленный пергаментом, смазываем их остатком растопленного сливочного масла и ставим выпекаться при 200 градусах 25-30 минут.

Готовые сырно-картофельные палочки подаем горячими вместе со сметанным соусом.

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