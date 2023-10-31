Если неприятный запах сохраняется в течение в ванной комнате несколько дней, попробуйте сделать мини-ремонт его своими руками.

Запах канализации в вашей ванной комнате может быть вызван несколькими различными причинами, поэтому вам придется провести некоторое время в комнате, чтобы обнаружить источник.

Как только вы определите, откуда исходит запах, вам, вероятно, будет легко справиться с проблемой самостоятельно.

Выполните следующие действия, чтобы избавиться от запаха канализации и дышать спокойно.

Сначала проверьте наличие засоров.

Эту проблему можно решить быстрее всего, потому что все, что вам понадобится, — это бутылка средства для чистки канализации из супермаркета или хозяйственного магазина.

Вылейте его в канализацию душа и раковины, чтобы удалить грязь, которая могла скопиться в трубах и вызвать неприятный запах.

Внимательно следуйте инструкциям на упаковке и подождите необходимое время, прежде чем промывать канализацию водой.

Если проблема не устранена, поищите утечки в водопроводе раковины.

Проверьте наличие стоячей воды на полу или основании шкафа под U-образной трубой (P-образным сифоном) под раковиной.

Кроме того, проведите рукой по длине трубы, чтобы обнаружить влагу. Сырость в любом месте является верным признаком утечки

Вызовите профессионала для проверки.

Если канализация чистая и сифон не нуждается в ремонте, вам, вероятно, придется нанять сантехника .

Возможно, там, где унитаз соприкасается с полом, сломалось восковое кольцо — ситуацию, которую вы можете обнаружить, наблюдая, сколько воды остается в унитазе между использованиями.

Источник: bobvila.

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