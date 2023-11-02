Если ваш унитаз засорен и у вас нет вантуза, пришло время проявить творческий подход.

Вот как можно прочистить унитаз, используя вещи, которые уже есть в ваших шкафах.

Если у вас нет вантуза, вы не знаете, как окунуть унитаз, или если вы пытались использовать вантуз, но он не сработал, у вас есть несколько вариантов прочистки, прежде чем прибегать к помощи сантехника.

Налейте немного горячей (но не кипящей) воды

Если вы заметили неприятный засор или унитаз не смывает воду, лучше всего налить в него немного горячей воды . Вы можете повернуть кран в раковине или ванне в ванной на максимальную температуру или немного нагреть воду на плите, но не доводить ее до кипения. Вылейте его в канализацию и оставьте на несколько минут, чтобы проверить, ослабит ли он засор. Вы узнаете, увенчались ли ваши усилия успехом, если увидите, что вода начала стекать. Затем спустите воду в унитаз или два.

Нанесите немного мыла для посуды

Если вам нужно ускорить процесс очистки, возьмите с кухни немного средства для мытья посуды и выдавите его в унитаз (около 1/4 стакана). Оставьте мыло на 5–10 минут, чтобы оно успело стечь в канализацию и добраться до засора. Затем добавьте в миску горячую воду (опять же, не кипяток) и дайте мыльной смеси отстояться.

Смешайте пищевую соду и уксус

Кто знал, что то, чему вы научились в начальной школе, поможет прочистить унитаз? Не пытайтесь использовать этот трюк в унитазе, который уже заполнен до краев — вам нужно либо сначала слить часть воды, либо подождать, пока уровень воды не снизится. Вот что нужно сделать: вылейте в слив унитаза 1 стакан пищевой соды и 1 стакан уксуса . Когда уксус и пищевая сода объединятся, естественная химическая реакция взорвется и ослабит засор. Примерно через 30 минут добавьте немного горячей воды и посмотрите, стечет ли она. Если это так, то все готово.

Используйте туалетную ершик

Это может показаться немного неприятным, но если вы действительно в затруднительном положении и вантуз для унитаза не видно, возьмите ершик для унитаза и направьте щетину в канализацию. Несколько раз прокачивать вверх и вниз должно быть достаточно, чтобы ослабить засор и устранить засор в кратчайшие сроки.

Размотайте проволочную вешалку

Если у вас нет доступа к сливной змее , вы можете сделать ее самостоятельно, используя проволочную вешалку из шкафа. Просто размотайте вешалку так, чтобы она была полностью прямой, за исключением крючка. Затем оберните крючок небольшой тряпкой, чтобы не поцарапать и не повредить фарфор, и , надев резиновые перчатки, осторожно наклоняйте вешалку вниз по сливу, пока не найдете засор.

Источник: bobvila.

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