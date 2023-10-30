В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить булочки-тыквы на завтрак Хэллоуину.

"Выпечка — это всегда достойное украшение праздничного стола. И Хэллоуин не исключение! Предлагаю рецепт интересных булочек в форме тыкв 😉", — пишет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀

• Тыквенное пюре – 150 г;

• Молоко – 100 мл (+ 20 мл для смазки);

• Вода – 50 мл;

• Свежие дрожжи – 15 г;

• Соль – 4 г;

• Сахар – 50 г;

• Мука – 450 г;

• Мягкое сливочное масло – 40 г;

• Куркума – ½ ч.л;

• Масло – 20 мл;

• Желток – 1 шт.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает тыквенное пюре, молоко, воду, дрожжи, сахар, соль, куркуму и сливочное масло. Затем добавляют муку и замешивают эластичное тесто.

Смазанными растительным маслом руками делаем из теста шарик, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 90 минут, чтобы подошло.

Готовое тесто делим на 8 частей, формируем шарики и оставляем под пленкой еще на 10 минут. После этого перевязываем каждый шарик нитью на 8 частей и снова оставляем подходить на 30 минут.

Выкладываем булочки-тыквы на противень, застеленный пергаментом, сверху смазываем их смесью желтка с молоком и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Такие булочки идеально подойдут для завтрака, и их можно наполнять совершенно разными начинками. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво наполнил свои сыром, яйцом, зеленью и помидорами, но можно добавлять начинку на любой вкус, даже сладкую.

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