Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил вкусный рецепт блюда, что поможет вам восстановиться.

Эктор Хименес-Браво, судья популярного кулинарного проекта "МастерШеф" и опытный учитель кулинарного искусства, дал рецепт колумбийского супа Ахиако на своей странице в Instagram.

"У меня есть отличный рецепт супа из Колумбии, который поможет восстановить водный баланс и подарит вам силу и энергию", - делился "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Вот список ингредиентов для приготовления этого супа:

2 большие куриные грудки

1 большой лук

5 зубцов чеснока

1 столовая ложка соли

1 столовая ложка молотого перца

2 столовые ложки оливкового масла

4 стакана куриного бульона

0,5 килограмма картофеля

1,5 стакана замороженных зерен кукурузы

1 пучок кинзы

1 пучок зеленого лука

2 столовые ложки сушеного орегано

2 авокадо

1/2 стакана сметаны

1/2 стакана измельченной кинзы

2 столовые ложки каперсов

А вот последовательность приготовления супа:

В глубокой миске смешайте курицу, нарезанный лук, измельченный чеснок, соль и перец. Закройте миску крышкой и оставьте в холодильнике на сутки, чтобы курица пропиталась ароматами, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте курицу вместе с маринадом и подрумяньте каждую сторону в течение 6 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, полейте курицу курином бульоном и увеличьте огонь. Когда смесь закипит, уменьшьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и тушите курицу до тех пор, пока она не станет мягкой, примерно 30 минут.

Переложите курицу на отдельную тарелку и удалите кожу. Отставьте бульон. Нарежьте мясо курицы на полоски и избавьтесь от костей, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Положите картофель в кастрюлю с оставшейся жидкостью. Покройте кастрюлю крышкой и варите картофель 5 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, добавьте в кастрюлю замороженные зерна кукурузы, мелко нарезанную кинзу, зеленый лук и сушеный орегано. Тушите суп еще 20 минут, пока картофель не станет мягким. Удалите кинзу и зеленый лук, а затем верните курицу в суп и тушите еще несколько минут, чтобы курица прогрелась.

Подавайте суп с нарезанными авокадо, сметаной и измельченной кинзой, посыпанный каперсами.

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