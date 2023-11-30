Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить праздничный пирог с красной рыбой. Такой пирог будет прекрасно смаковать как горячим, так и холодным.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 1 кг слоеного дрожжевого теста
- 1 кг свежего или 400 г размороженного шпината
- 150 г лука
- 60-70 г сливочного масла
- 6 яиц
- примерно 950 г тушки горбуши (500-550 г филе)
- соль, перец
- яйцо на помазку
- немного муки на подпил
Продукты нужно предварительно разморозить в холодильнике.
Рыбу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский разрабатывает на филе и тщательно выбирает косточки.
Из свежего шпината убираем стебли, а листики нарезаем.
Мелко нарезаем лук и обжариваем его на сливочном масле на среднем огне, чтобы он немного зарумянился. Затем добавляем шпинат, солим, перчим и перемешиваем, пока шпинат не осядет – но долго готовить не надо, шпинат должен остаться сочным.
Яйца "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отваривает почти в крутую, дает им остыть и нарезает слайсами.
Очень холодное слоеное тесто раскатываем на пергаменте, припыленном мукой, в пласт 4-5 мм толщиной.
Выкладываем на половину теста шпинат с луком, яйца и нарезанное на кусочки филе горбуши (порядок начинки можно менять), сверху добавляем соль и перец, заворачиваем свободную половину теста.
Сверху "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает пирог перемешанным яйцом и ножницами делает легкий узор, не прорезая тесто до конца.
Выпекать пирог нужно в разогретой до 180-185 градусов духовке в режиме верх-низ или конвекция примерно 25-27 минут до румяного цвета.
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