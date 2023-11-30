Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить праздничный пирог с красной рыбой. Такой пирог будет прекрасно смаковать как горячим, так и холодным.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

1 кг слоеного дрожжевого теста

1 кг свежего или 400 г размороженного шпината

150 г лука

60-70 г сливочного масла

6 яиц

примерно 950 г тушки горбуши (500-550 г филе)

соль, перец

яйцо на помазку

немного муки на подпил

Продукты нужно предварительно разморозить в холодильнике.

Рыбу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский разрабатывает на филе и тщательно выбирает косточки.

Из свежего шпината убираем стебли, а листики нарезаем.

Мелко нарезаем лук и обжариваем его на сливочном масле на среднем огне, чтобы он немного зарумянился. Затем добавляем шпинат, солим, перчим и перемешиваем, пока шпинат не осядет – но долго готовить не надо, шпинат должен остаться сочным.

Яйца "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отваривает почти в крутую, дает им остыть и нарезает слайсами.

Очень холодное слоеное тесто раскатываем на пергаменте, припыленном мукой, в пласт 4-5 мм толщиной.

Выкладываем на половину теста шпинат с луком, яйца и нарезанное на кусочки филе горбуши (порядок начинки можно менять), сверху добавляем соль и перец, заворачиваем свободную половину теста.

Сверху "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает пирог перемешанным яйцом и ножницами делает легкий узор, не прорезая тесто до конца.

Выпекать пирог нужно в разогретой до 180-185 градусов духовке в режиме верх-низ или конвекция примерно 25-27 минут до румяного цвета.

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