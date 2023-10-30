Во Львовской области мужчина похитил у военного автомат, чтобы похвастаться перед родственниками.

Мужчина похитил у военнослужащего, с которым вместе ехал в поезде, автомат Калашникова и поехал с оружием к родственникам, чтобы похвастаться. Во Львовской области суд наказал мужчину за его поступок.

Данное событие произошло 9 декабря 2022 в поезде "Днепр-Львов". Мужчина путешествовал в соседнем купе с военнослужащим, перевозившим при себе автомат Калашникова.

По данным источника, пассажиры вместе потребляли алкоголь во время поездки. После прибытия во Львов и выхода военного из купе, оставив оружие там, мужчина решил угнать автомат модели "АКС-74". После этого он спокойно покинул поезд, сел на маршрутку и отправился к своим родственникам.

В суде обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние, объяснив, что совершил кражу, желая похвастаться перед своей семьей.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет заключения с двухлетним испытательным сроком. Что касается военнослужащего, которого лишили оружия из-за его халатного отношения к нему, информация не предоставляется.

Стоит отметить, что тем временем, согласно сообщению полиции, разыскивается мужчина по имени Александр Петрович Яворский, 37 лет, житель села Доросини в Луцком районе. Он является главным подозреваемым в краже оружия и скрылся в неизвестном направлении.

Источник: Zaxid.net.

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