Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить классический и один из самых вкусных соусов - Голландез. Голландский соус особенно хорошо подходит к рыбе и блюдам из овощей. Этот соус по текстуре напоминает густую сметану, а вкус имеет с ярким сырным оттенком, приятный слегка соленый и кисловатый.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

200 г сливочного масла 82.5%

7 желтков

соль

15 г винной редакшн

Для винной редакшн берем:

50-70 г белого винного уксуса

50 г белого вина

белый перец, лавровый лист и эстрагон

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет уксус, вино и специи в сотейник и выпаривает все в 5 раз, затем процеживает - получится винный приятно кислый экстракт перца и трав.

Сливочное масло растапливаем в сотейнике на слабом огне (температура примерно 80 градусов).

На холодную сковороду "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает желтки, соль, основную часть винной редакции и медленно разогревает смесь, интенсивно помешивая венчиком. Когда смесь нагревается до 70-80 градусов, она густеет, взбивается и теряет привкус яйца.

Далее постепенно добавляем в сковороду горячее сливочное масло.

"Сковороду ставлю на плиту и очень внимательно слежу за ее температурой, постоянно то ставлю на плиту, то снимаю и проверяю температуру дна рукой, чтобы оно было не очень горячее, и интенсивно помешиваю смесь. Если нагреть соус выше 85 градусов он свернется в ФУ-омлет", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

В конце пробуем соус и доводим его по вкусу.

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