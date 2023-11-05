В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить яблочный штрудель по-новому.

"Это любовь навсегда, поверьте! Сочные яблоки, хрустящее тесто, в меру сладкий, необычайно вкусный 😋 и привлекательный! Эта форма, по-моему, подходит этой вкусности гораздо больше, чем классическпя!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на форму диаметром 23 см):

слоеное дрожжевое тесто – 500 г

яблоки – 600 г

сахар – 70 г

ликер - 50 г

ванильный сахар – 15 г

корица – 1 ч.л.

орехи – 50 г

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова чистит яблоки, нарезает их тоненькими слайсами и маринует с сахаром, ликером, корицей и ванилью.

Тесто раскатываем в прямоугольник 40/70 см, подпиливая рабочую поверхность мукой.

Выкладываем на сторону 70 см 1/3 часть орехов, сверху яблоки в ряд и заворачиваем тесто, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Рядом снова выкладываем орехи, яблоки и делаем так еще раз.

Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова переворачивает рулет на шов и нарезает его на кусочки 5.5-6 см.

Выкладываем штрудель в силиконовую форму с отверстием внутри и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 1 час.

Готовый штрудель переворачиваем и достаем из формы. Смаковать его лучше всего с шариком ванильного мороженого.

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