В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить яблочный штрудель по-новому.
"Это любовь навсегда, поверьте! Сочные яблоки, хрустящее тесто, в меру сладкий, необычайно вкусный 😋 и привлекательный! Эта форма, по-моему, подходит этой вкусности гораздо больше, чем классическпя!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на форму диаметром 23 см):
- слоеное дрожжевое тесто – 500 г
- яблоки – 600 г
- сахар – 70 г
- ликер - 50 г
- ванильный сахар – 15 г
- корица – 1 ч.л.
- орехи – 50 г
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова чистит яблоки, нарезает их тоненькими слайсами и маринует с сахаром, ликером, корицей и ванилью.
Тесто раскатываем в прямоугольник 40/70 см, подпиливая рабочую поверхность мукой.
Выкладываем на сторону 70 см 1/3 часть орехов, сверху яблоки в ряд и заворачиваем тесто, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Рядом снова выкладываем орехи, яблоки и делаем так еще раз.
Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова переворачивает рулет на шов и нарезает его на кусочки 5.5-6 см.
Выкладываем штрудель в силиконовую форму с отверстием внутри и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 1 час.
Готовый штрудель переворачиваем и достаем из формы. Смаковать его лучше всего с шариком ванильного мороженого.
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