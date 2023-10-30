На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась рецептами двух полезных, диетических и очень вкусных блюд.
Для приготовления тыквенно-творожных кексов эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет такие ингредиенты:
- 350 г тыквы
- творог 5% - 350 г
- 2 яйца
- 50 г изюма
- 50 г овсяных хлопьев
- 80 г кефира
- 30 г любых орехов
- сода на кончике ножа
- корица, щепотка соли
Тыкву звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская натирает на мелкой терке, овсянку измельчает в блендере.
Смешиваем в миске все ингредиенты, кроме орехов, и выкладываем полученную массу в силиконовые формочки для кексов, сверху посыпаем измельченными орехами.
Выпекать тыквенно-творожные кексы следует в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут до румяной корочки. Кексы получаются очень нежными, поэтому вынимать их из форм лучше полностью охлажденными и осторожно.
Также эксперт проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рекомендует приготовить оладьи из тыквы с сыром.
Нам понадобятся:
- тыква – 150 г
- твердый сыр 45% - 40 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 20 г
- кокосовое масло – 2,5 мл
- зелень, соль, итальянские травы
Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская натирает тыкву и сыр на большой терке, добавляет к ним яйцо, соль, травы, рубленую зелень, муку и хорошо перемешивает.
Влажными руками формируем оладьи, выкладываем на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, и готовим под крышкой на среднем огне с обеих сторон по 5 минут.
Подаем тыквенные оладьи лучше всего со сметаной.
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