На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась рецептами двух полезных, диетических и очень вкусных блюд.

Для приготовления тыквенно-творожных кексов эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет такие ингредиенты:

  • 350 г тыквы
  • творог 5% - 350 г
  • 2 яйца
  • 50 г изюма
  • 50 г овсяных хлопьев
  • 80 г кефира
  • 30 г любых орехов
  • сода на кончике ножа
  • корица, щепотка соли

Марина Боржемская

Тыкву звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская натирает на мелкой терке, овсянку измельчает в блендере.

Смешиваем в миске все ингредиенты, кроме орехов, и выкладываем полученную массу в силиконовые формочки для кексов, сверху посыпаем измельченными орехами.

Выпекать тыквенно-творожные кексы следует в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут до румяной корочки. Кексы получаются очень нежными, поэтому вынимать их из форм лучше полностью охлажденными и осторожно.

Также эксперт проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рекомендует приготовить оладьи из тыквы с сыром.

Марина Боржемская

Нам понадобятся:

  • тыква – 150 г
  • твердый сыр 45% - 40 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 20 г
  • кокосовое масло – 2,5 мл
  • зелень, соль, итальянские травы

Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская натирает тыкву и сыр на большой терке, добавляет к ним яйцо, соль, травы, рубленую зелень, муку и хорошо перемешивает.

Влажными руками формируем оладьи, выкладываем на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, и готовим под крышкой на среднем огне с обеих сторон по 5 минут.

Подаем тыквенные оладьи лучше всего со сметаной.

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