Фитнес-тренер, эксперт проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала, как приготовить тыквенно-творожные кексы и тыквенные оладьи.

На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась рецептами двух полезных, диетических и очень вкусных блюд.

Для приготовления тыквенно-творожных кексов эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет такие ингредиенты:

350 г тыквы

творог 5% - 350 г

2 яйца

50 г изюма

50 г овсяных хлопьев

80 г кефира

30 г любых орехов

сода на кончике ножа

корица, щепотка соли

Тыкву звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская натирает на мелкой терке, овсянку измельчает в блендере.

Смешиваем в миске все ингредиенты, кроме орехов, и выкладываем полученную массу в силиконовые формочки для кексов, сверху посыпаем измельченными орехами.

Выпекать тыквенно-творожные кексы следует в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут до румяной корочки. Кексы получаются очень нежными, поэтому вынимать их из форм лучше полностью охлажденными и осторожно.

Также эксперт проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рекомендует приготовить оладьи из тыквы с сыром.

Нам понадобятся:

тыква – 150 г

твердый сыр 45% - 40 г

яйцо – 1 шт.

мука – 20 г

кокосовое масло – 2,5 мл

зелень, соль, итальянские травы

Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская натирает тыкву и сыр на большой терке, добавляет к ним яйцо, соль, травы, рубленую зелень, муку и хорошо перемешивает.

Влажными руками формируем оладьи, выкладываем на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, и готовим под крышкой на среднем огне с обеих сторон по 5 минут.

Подаем тыквенные оладьи лучше всего со сметаной.

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