Фитнес-тренер, эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась рецептами нескольких блюд из тыквы для худеющих.

На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить тыквенный пирог, а также необычный салат с тыквой.

Для основы пирога звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

100 г запеченной тыквы

30 г сливочного масла

мука цельнозерновая пшеничная – 100 г

соль и специи (хмели сунели, сушеный чеснок)

Для начинки нам понадобятся:

220 г запеченной тыквы

1 яйцо

20 г рисовой муки

соль и специи (хмели сунели)

20 г твердого сыра

В миске Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" смешивает все ингредиенты для основы и выкладывает эту массу в форму диаметром 16 см, формируя бортики.

Для начинки взбиваем все ингредиенты, кроме сыра, блендером, выливаем на основу, а сверху выкладываем слайсы сыра.

Выпекать такой пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Также эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская предлагает украинцам приготовить салат из тыквы, моркови и свеклы. Тыкву для этого рецепта нужно использовать сырой.

Одну среднюю сырую свеклу звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская моет, чистит от кожуры и натирает на терке (или нарезает соломкой). Так же натираем или нарезаем соломкой одну среднюю морковку и 150 г сырой тыквы. Добавляем к овощам горсть руколы или другой зелени, а для заправки смешиваем 1 ст.л. оливкового масла+сок половинки лимона+любимые специи.

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