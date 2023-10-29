На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить тыквенный пирог, а также необычный салат с тыквой.
Для основы пирога звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:
- 100 г запеченной тыквы
- 30 г сливочного масла
- мука цельнозерновая пшеничная – 100 г
- соль и специи (хмели сунели, сушеный чеснок)
Для начинки нам понадобятся:
- 220 г запеченной тыквы
- 1 яйцо
- 20 г рисовой муки
- соль и специи (хмели сунели)
- 20 г твердого сыра
В миске Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" смешивает все ингредиенты для основы и выкладывает эту массу в форму диаметром 16 см, формируя бортики.
Для начинки взбиваем все ингредиенты, кроме сыра, блендером, выливаем на основу, а сверху выкладываем слайсы сыра.
Выпекать такой пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
Также эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская предлагает украинцам приготовить салат из тыквы, моркови и свеклы. Тыкву для этого рецепта нужно использовать сырой.
Одну среднюю сырую свеклу звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская моет, чистит от кожуры и натирает на терке (или нарезает соломкой). Так же натираем или нарезаем соломкой одну среднюю морковку и 150 г сырой тыквы. Добавляем к овощам горсть руколы или другой зелени, а для заправки смешиваем 1 ст.л. оливкового масла+сок половинки лимона+любимые специи.
Последние новости Украины:
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.