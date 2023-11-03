Эктор Хименес-Браво, известный ресторатор и один из судей кулинарного шоу "Мастер Шеф" на украинском телеканале, поделился своим авторским рецептом творожной запеканки, описывая ее как легкое и вкусное блюдо, которое может приготовить каждый. "Мастер Шеф" Хименес-Браво разместил этот рецепт на своей странице в Instagram и поделился с поклонниками своей страстью к этому блюду.

Для приготовления этой великолепной запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты: 500 г творога, три яйца, 100 г сметаны, 120 г меда, 40 г изюма, 50 г кукурузного крахмала, ванильный сахар по вкусу, щепотка соли и сливочное масло для смазывания формы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Процесс приготовления следующий: смешайте творог, яйца, сметану, мед, кукурузный крахмал, добавьте соль и ванильный сахар в одной миске. Хорошо перемешайте и взбейте миксером. Затем вмешайте изюм, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, затем налейте смесь в форму, украсьте ее ягодами и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво уверен, что это блюдо не только вкусно, но и легко приготовить. Он советует сохранить рецепт и побаловать себя и своих близких этой невероятной деликатесной запеканкой.

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