Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова является сторонницей здорового образа жизни и особенно здорового питания. В ее разнообразном рационе присутствует замечательное блюдо – омлет, приготовленный на пару.

Омлет на пару, как известно, является отличным выбором для тех, кто ценит полноценный завтрак, насыщая организм необходимыми калориями и питательными веществами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова также утверждает, что именно такой омлет она ела в детстве, и по ее мнению, детские блюда всегда остаются самыми вкусными и запоминающимися.

Рецепт омлета на пару следующий:

Ингредиенты:

8 яиц

200 г молока

Соль по вкусу

40 г масла

Приготовление:

В глубокой миске тщательно взбейте яйца, добавьте молоко и соль, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Покройте дно подходящей по размеру миски пергаментом, предварительно увлажненным водой, подметила "Мастер Шеф" Литвинова. Затем смажьте поверхность миски растопленным маслом и аккуратно вылейте омлетную смесь.

Поставьте миску с омлетом на паровую баню и накройте ее крышкой. Дайте блюду готовиться до готовности, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

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