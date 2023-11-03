Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова является сторонницей здорового образа жизни и особенно здорового питания. В ее разнообразном рационе присутствует замечательное блюдо – омлет, приготовленный на пару.
Омлет на пару, как известно, является отличным выбором для тех, кто ценит полноценный завтрак, насыщая организм необходимыми калориями и питательными веществами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова также утверждает, что именно такой омлет она ела в детстве, и по ее мнению, детские блюда всегда остаются самыми вкусными и запоминающимися.
Рецепт омлета на пару следующий:
Ингредиенты:
- 8 яиц
- 200 г молока
- Соль по вкусу
- 40 г масла
Приготовление:
В глубокой миске тщательно взбейте яйца, добавьте молоко и соль, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Покройте дно подходящей по размеру миски пергаментом, предварительно увлажненным водой, подметила "Мастер Шеф" Литвинова. Затем смажьте поверхность миски растопленным маслом и аккуратно вылейте омлетную смесь.
Поставьте миску с омлетом на паровую баню и накройте ее крышкой. Дайте блюду готовиться до готовности, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
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