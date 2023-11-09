Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить ароматные пампушки с чесноком и зеленью.

Тесто на пампушки готовится в два этапа. Для первого этапа "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты:

150 г молока

150 г воды

24 г свежих дрожжей (8 г сухих)

70 г сахара

100 г муки

Для второго:

1 яйцо

400-430 г муки

5 г соли

40 г растительного масла или теплого сливочного масла

Также нам понадобятся:

зелень, чеснок

1 желток на помазку

растительное масло для смазки рук и формы

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает воду с молоком и немного подогревает (не выше 38 градусов). Добавляет в смесь сахар, дрожжи и муку, перемешивает, накрывает полотенцем и оставляет подходить на 20 минут в теплом месте.

Затем добавляем яйцо, другую часть муки и соль, вымешиваем тесто и снова даем ему подойти. Затем вмешиваем в тесто растительное масло.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит готовое тесто на кусочки (приблизительно по 60 г), формирует из них шарики и складывает их в форму, смазанную растительным маслом. Ставим пампушки подходить на 30-45 минут в теплом месте.

Когда пампушки подошли, смазываем их сверху желтком, немного разбавленным водой и с щепоткой сахара.

Выпекать пампушки нужно в разогретой до 185 градусов духовке 25-30 минут до румяности. Горячие пампушки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сразу смазывает ароматной смесью растительного масла с нарезанной зеленью, измельченным чесноком, щепоткой соли и ложкой воды.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.