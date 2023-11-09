Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить ароматные пампушки с чесноком и зеленью.
Тесто на пампушки готовится в два этапа. Для первого этапа "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 150 г молока
- 150 г воды
- 24 г свежих дрожжей (8 г сухих)
- 70 г сахара
- 100 г муки
Для второго:
- 1 яйцо
- 400-430 г муки
- 5 г соли
- 40 г растительного масла или теплого сливочного масла
Также нам понадобятся:
- зелень, чеснок
- 1 желток на помазку
- растительное масло для смазки рук и формы
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает воду с молоком и немного подогревает (не выше 38 градусов). Добавляет в смесь сахар, дрожжи и муку, перемешивает, накрывает полотенцем и оставляет подходить на 20 минут в теплом месте.
Затем добавляем яйцо, другую часть муки и соль, вымешиваем тесто и снова даем ему подойти. Затем вмешиваем в тесто растительное масло.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит готовое тесто на кусочки (приблизительно по 60 г), формирует из них шарики и складывает их в форму, смазанную растительным маслом. Ставим пампушки подходить на 30-45 минут в теплом месте.
Когда пампушки подошли, смазываем их сверху желтком, немного разбавленным водой и с щепоткой сахара.
Выпекать пампушки нужно в разогретой до 185 градусов духовке 25-30 минут до румяности. Горячие пампушки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сразу смазывает ароматной смесью растительного масла с нарезанной зеленью, измельченным чесноком, щепоткой соли и ложкой воды.
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