Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусные котлеты из карпа.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 1,5 кг карпа потрошеного (выйдет примерно 650 г готового филе)
- 150 г жареного лука (300 г сырого)
- 90 г белого хлеба (вчерашнего)
- 30 г молока
- 1 яйцо
- соль, черный перец
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вырезает из целого карпа чистое филе без кожуры.
"Реберные кости можно пожарить – это очень вкусно. Все остальные части – можно использовать на бульон и потом из него сварить соус", — советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Лук нарезаем большим кубиком и обжариваем на среднем огне на растительном масле до прозрачности, а затем оставляем охлаждаться.
С хлеба срезаем корочку, а мякоть режем кусочками, заливаем молоком и добавляем охлажденный жареный лук.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала пропускает филе карпа через мясорубку один раз, а затем смешивает его с хлебом и луком и пропускает через мелкую решетку еще 2 раза.
К фаршу добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо "выбиваем" фарш и ставим его на 2-4 часа в холодильник.
Из охлажденного фарша формируем котлеты. Можно либо обжарить котлеты на растительном масле с обеих сторон и довести их до готовности в духовке, либо дожарить на сковороде еще раз с двух сторон, только уже под крышкой и на меньшем огне.
Подавать котлеты из карпа "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует с картофельным пюре и солеными огурцами.
Последние новости Украины:
Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.
Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.