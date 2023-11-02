Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусные котлеты из карпа.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты:

1,5 кг карпа потрошеного (выйдет примерно 650 г готового филе)

150 г жареного лука (300 г сырого)

90 г белого хлеба (вчерашнего)

30 г молока

1 яйцо

соль, черный перец

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вырезает из целого карпа чистое филе без кожуры.

"Реберные кости можно пожарить – это очень вкусно. Все остальные части – можно использовать на бульон и потом из него сварить соус", — советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Лук нарезаем большим кубиком и обжариваем на среднем огне на растительном масле до прозрачности, а затем оставляем охлаждаться.

С хлеба срезаем корочку, а мякоть режем кусочками, заливаем молоком и добавляем охлажденный жареный лук.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала пропускает филе карпа через мясорубку один раз, а затем смешивает его с хлебом и луком и пропускает через мелкую решетку еще 2 раза.

К фаршу добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо "выбиваем" фарш и ставим его на 2-4 часа в холодильник.

Из охлажденного фарша формируем котлеты. Можно либо обжарить котлеты на растительном масле с обеих сторон и довести их до готовности в духовке, либо дожарить на сковороде еще раз с двух сторон, только уже под крышкой и на меньшем огне.

Подавать котлеты из карпа "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует с картофельным пюре и солеными огурцами.

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