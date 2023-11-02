Украинский телеведущий, известный своим колумбийским происхождением и участием в судействе на проекте "МастерШеф", а также ресторатор Эктор Хименес-Браво, поделился рецептом "невероятно вкусного фаршированного картофеля" в своем аккаунте Instagram.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво отметил, что этот рецепт является чрезвычайно простым и потребует следующих ингредиентов:
- 5 картофелин среднего размера;
- 60 граммов помидоров без кожуры, нарезанных кубиками;
- 40 граммов зеленого лука;
- 10 граммов горчицы;
- 1 головка чеснока;
- 400 граммов бекона в слайсах;
- 50 граммов сыра "Гауда" или "Моцарелла";
- 50 граммов жирных сливок;
- 20 граммов пармезана.
Картофель следует хорошо вымыть и запечь в фольге при 190 градусах примерно в течение 40 минут, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Также необходимо запечь головку чеснока в течение 5 минут при той же температуре.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, после запекания картофель разрезать пополам и аккуратно вынуть мякоть обеих половинок с помощью чайной ложки. Затем в мякоть картофеля добавить запеченный чеснок, томаты, зеленый лук, сыр "Гауда", сливки, горчицу, соль и черный перец.
Заполнить обе половинки картофеля получившейся смесью и завернуть каждую из них беконом. Посыпать сверху пармезаном и отправить в духовку при 180 градусах на 7 минут, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Хименес-Браво заверил, что это не просто гарнир, а настоящее самостоятельное блюдо, способное не только насытить, но и удовлетворить вкусы даже самых изысканных гурманов.
Последние новости Украины:
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka , Хименес-Браво с "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.