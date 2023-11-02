Украинский телеведущий, известный своим колумбийским происхождением и участием в судействе на проекте "МастерШеф", а также ресторатор Эктор Хименес-Браво, поделился рецептом "невероятно вкусного фаршированного картофеля" в своем аккаунте Instagram.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво отметил, что этот рецепт является чрезвычайно простым и потребует следующих ингредиентов:

5 картофелин среднего размера;

60 граммов помидоров без кожуры, нарезанных кубиками;

40 граммов зеленого лука;

10 граммов горчицы;

1 головка чеснока;

400 граммов бекона в слайсах;

50 граммов сыра "Гауда" или "Моцарелла";

50 граммов жирных сливок;

20 граммов пармезана.

Картофель следует хорошо вымыть и запечь в фольге при 190 градусах примерно в течение 40 минут, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Также необходимо запечь головку чеснока в течение 5 минут при той же температуре.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, после запекания картофель разрезать пополам и аккуратно вынуть мякоть обеих половинок с помощью чайной ложки. Затем в мякоть картофеля добавить запеченный чеснок, томаты, зеленый лук, сыр "Гауда", сливки, горчицу, соль и черный перец.

Заполнить обе половинки картофеля получившейся смесью и завернуть каждую из них беконом. Посыпать сверху пармезаном и отправить в духовку при 180 градусах на 7 минут, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Хименес-Браво заверил, что это не просто гарнир, а настоящее самостоятельное блюдо, способное не только насытить, но и удовлетворить вкусы даже самых изысканных гурманов.

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