31 октября по православному календарю отмечается память святого Луки - одного из учеников Христа.
К Иосифу люди приходили за советом и благословением, святой был духовным отцом для огромного количества людей.
В народе раньше называли 31 октября - Луков день, наши предки считали, что сегодняшний день идеально подходит для рыбалки. Улов 31 октября должен быть хорошим.
Также раньше верили, что если женщине 31 октября приснится рыба - она скоро забеременеет.
В праздник принято продавать излишки лука на базарах, сегодня нужно обязательно съесть луковицу - раньше верили, что такая традиция поможет запастись здоровьем на весь год.
На Луков день наши предки молились святому об исцелении, здравии и благополучии для своей семьи.
Церковь категорически запрещает сегодня переедать и употреблять острую пищу а если нарушить правило - можно навлечь болезни.
Давать деньги в долг, рубить деревья, пить спиртное - запрещно сегодня.
Кроме того, давать кому-либо соль тоже нельзя - ведь вместе с ней можно отдать семейное благополучие.
Поздно ложиться спать не рекомендуется, лучше отправляться ко сну до полуночи.
Запрещено сегодня ставить обувь на стол или стул.
Существуют и приметы на Луков день, например, если на луке много шелухи - значит зима будет морозной, если южный ветер - будет потепление.
Источник: Униан.
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