Церковный праздник 31 октября 2023 года, православные чтят память святого Луки и преподобного Иосифа Волоцкого.

31 октября по православному календарю отмечается память святого Луки - одного из учеников Христа.

К Иосифу люди приходили за советом и благословением, святой был духовным отцом для огромного количества людей.

В народе раньше называли 31 октября - Луков день, наши предки считали, что сегодняшний день идеально подходит для рыбалки. Улов 31 октября должен быть хорошим.

Также раньше верили, что если женщине 31 октября приснится рыба - она скоро забеременеет.

В праздник принято продавать излишки лука на базарах, сегодня нужно обязательно съесть луковицу - раньше верили, что такая традиция поможет запастись здоровьем на весь год.

На Луков день наши предки молились святому об исцелении, здравии и благополучии для своей семьи.

Церковь категорически запрещает сегодня переедать и употреблять острую пищу а если нарушить правило - можно навлечь болезни.

Давать деньги в долг, рубить деревья, пить спиртное - запрещно сегодня.

Кроме того, давать кому-либо соль тоже нельзя - ведь вместе с ней можно отдать семейное благополучие.

Поздно ложиться спать не рекомендуется, лучше отправляться ко сну до полуночи.

Запрещено сегодня ставить обувь на стол или стул.

Существуют и приметы на Луков день, например, если на луке много шелухи - значит зима будет морозной, если южный ветер - будет потепление.

Источник: Униан.

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