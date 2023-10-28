Православный праздник 30 октября - день памяти святых мучеников Космы и Дамиана.
Также сегодня 30 октября - день памяти преподобного Антония Леохновского.
В этот наши предки старались не запрягать лошадей, а давали им день на отдых.
Убирая колеса с телег на зиму - их сначала тщательно осматривали и при надобности чинили.
Нежелательно начинать новые дела сегодня, неокончив старые, ведь в итоге успеха не добьетесь нигде.
Запрещено тяжело работать сегодня и дома, так и в огороде.
Начинается период, когда в лесу бродит леший - женщин одних туда отпускать запрещено.
Издавна 30 октября начинали подготовку к зиме, а именно прятали телеги, доставали зимние вещи, чтобы проверить, в каком они состоянии.
Молодые девушки раньше читали заговоры на любовь, и чтобы хорошо выйти замуж.
Просить высшие силы об исполнении желания необходимо на заре или после захода солнца.
Сегодня, 30 октября, существуют приметы, которые подскажут будущее:
например, сегодня нельзя подбирать с дорог колеса или поднимать их - иначе притянете темные силы.
Если сломалось колесо на машине - значит будет беда, а если сегодня нет проблем с машиной - значит следующий год будет удачным.
Также сегодня не рекомендуется мыться в бане и купаться в бочке.
Источник: unian.
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