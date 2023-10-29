Церковный праздник 29 октября 2023 года, сегодня верующие по новому календарю чтят память святой Анастасии.

29 октября - день памяти великомученицы Анастасии Римляныни.

Праздник 29 октября по старому стилю - день памяти святого Лонгина Сотника.

Издавна святой Анастасии молятся пастухи и те, чья жизнь связанна с животными.

Раньше верили, что святая поможет защитить животных от болезней.

У святой просят здоровья, укрепления веры, а также избавить от сомнений, плохих воспоминаний, печалей и уныния.

Женщины 29 октября готовили пироги из муки нового урожая.

Пирогом обязательно угощали всех членов семьи. Для того, чтобы в доме царил мир и покой, пирог нужно было съесть в семейном кругу.

Главным блюдом 29 октября принято считать овечий и козий сыр.

Однако сегодня есть и запреты, так, например, нельзя ссориться, отчаиваться, унывать, думать о плохом.

29 октября нельзя оставлять детей без присмотра, потому что они могут заболеть.

Сегодня необходимо быть очень осторожными с незнакомцами, их лучше не пускать в дом, чтобы не потерять деньги и спокойствие.

Категорически запрещено ссориться супругам сегодня, потому что еще 40 дней не помирятся.

Приметы могут подсказать, какой будет погода в ближайшее время, если видите иней на деревьях - будет потепление.

Если на небе облака редкие - будет ясная и морозная погода, если наблюдаете ветер юго-западный - к ненастью.

Источник: Униан.

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