Известный шеф-повар и один из экспертов проекта "Мастер Шеф", Эктор Хименес-Браво, поделился своим рецептом феноменального хачапури, разместив пошаговую инструкцию в своем аккаунте в Instagram.
Приготовление этого традиционного грузинского блюда займет всего 15 минут по версии "Мастер Шефа" Хименес-Браво.
Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты на 2 порции:
- 50 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 1/2 чайной ложки сахара;
- 1,5 столовые ложки растительного масла;
- 5 г разрыхлителя;
- 250 г муки.
Для начинки:
- 300 г сулугуни;
- 1 яйцо.
И вот этапы приготовления:
Венчиком хорошо взбейте кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Постепенно добавьте муку и разрыхлитель, затем замесите тесто.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, потом натрите сулугуни и тщательно смешайте его с яйцом.
Разделите тесто на две части, раскатайте и добавьте половину начинки, затем соедините края в центре.
Раскатайте получившиеся лепешки и обжаривайте их на сухой сковороде по пять минут с каждой стороны, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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