Известный шеф-повар и один из экспертов проекта "Мастер Шеф", Эктор Хименес-Браво, поделился своим рецептом феноменального хачапури, разместив пошаговую инструкцию в своем аккаунте в Instagram.

Приготовление этого традиционного грузинского блюда займет всего 15 минут по версии "Мастер Шефа" Хименес-Браво.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты на 2 порции:

50 мл кефира;

1 яйцо;

1/2 чайной ложки соли;

1/2 чайной ложки сахара;

1,5 столовые ложки растительного масла;

5 г разрыхлителя;

250 г муки.

Для начинки:

300 г сулугуни;

1 яйцо.

И вот этапы приготовления:

Венчиком хорошо взбейте кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Постепенно добавьте муку и разрыхлитель, затем замесите тесто.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, потом натрите сулугуни и тщательно смешайте его с яйцом.

Разделите тесто на две части, раскатайте и добавьте половину начинки, затем соедините края в центре.

Раскатайте получившиеся лепешки и обжаривайте их на сухой сковороде по пять минут с каждой стороны, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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