Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила приготовить пирог с яблоками и абрикосами на сковородке, используя такой же простой метод.
"Этот рецепт настолько прост и вкусен, что у вас не будет никаких оправданий, чтобы не приготовить его", - утверждает "Мастер Шеф" Литвинова.
Вам потребуется:
- 200 г лаваша
- 700 г яблок
- 300 г абрикос
- 80 г сахара
- 50 г топленого масла
- 100 г клюквы
- 1 чайная ложка ванильного сахара
Для заливки:
- 5 яиц
- 200 г сметаны 15-20%
Этапы приготовления:
Разрежьте лаваш на треугольные полоски, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Нарежьте яблоки тонкими ломтями и обжаривайте их вместе с топленым маслом и сахаром в течение 10-15 минут, чтобы выдавить из них влагу.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, помажьте сковороду топленым маслом.
Смешайте сметану с яйцами и добавьте ванильный сахар.
Покройте сковороду лавашем, используя 1/3 часть, и уложите сверху все яблоки и 1/3 часть смеси для заливки. Разровняйте.
Покройте сверху нарезанным лавашем, затем абрикосами, и снова лавашем. Залейте смесью для заливки, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Готовьте на минимальном огне в течение 20-25 минут под крышкой. Затем покройте пергаментом и аккуратно переверните на крышку, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова. Затем переложите непосредственно на пергамент в сковороду и готовьте еще 5-10 минут, пока не образуется хрустящая корка.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.