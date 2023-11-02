Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как побаловать себя вкусным пирогом с абрикосами.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила приготовить пирог с яблоками и абрикосами на сковородке, используя такой же простой метод.

"Этот рецепт настолько прост и вкусен, что у вас не будет никаких оправданий, чтобы не приготовить его", - утверждает "Мастер Шеф" Литвинова.

Вам потребуется:

200 г лаваша

700 г яблок

300 г абрикос

80 г сахара

50 г топленого масла

100 г клюквы

1 чайная ложка ванильного сахара

Для заливки:

5 яиц

200 г сметаны 15-20%

Этапы приготовления:

Разрежьте лаваш на треугольные полоски, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте яблоки тонкими ломтями и обжаривайте их вместе с топленым маслом и сахаром в течение 10-15 минут, чтобы выдавить из них влагу.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, помажьте сковороду топленым маслом.

Смешайте сметану с яйцами и добавьте ванильный сахар.

Покройте сковороду лавашем, используя 1/3 часть, и уложите сверху все яблоки и 1/3 часть смеси для заливки. Разровняйте.

Покройте сверху нарезанным лавашем, затем абрикосами, и снова лавашем. Залейте смесью для заливки, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Готовьте на минимальном огне в течение 20-25 минут под крышкой. Затем покройте пергаментом и аккуратно переверните на крышку, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова. Затем переложите непосредственно на пергамент в сковороду и готовьте еще 5-10 минут, пока не образуется хрустящая корка.

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