Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила пирог для тех, кто хочет приготовить что-то быстро.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова в своем аккаунте в Instagram продемонстрировала, как быстро приготовить насыщенный мясной пирог для тех, кто не желает много времени проводить на кухне.

Отличительной особенностью этого рецепта является то, что фарш не размещается на лаваше слоями; вместо этого, основой пирога становятся рулетики с фаршем, которые объединяются благодаря специальной заливке, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Итак, вам потребуется:

3 круглых листа лаваша;

750 г фарша из индейки;

50 г свежей кинзы;

100 г зеленого лука;

1 чайная ложка сушеного чеснока;

1 чайная ложка черного перца;

1 чайная ложка паприки;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка сухих прованских трав;

300 г сметаны;

3 яйца;

200 г моцареллы.

Приготовление:

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, начните с того, что мелко нарежьте зеленый лук и кинзу, и добавьте их к фаршу вместе с паприкой и чесноком.

Для заливки, объедините сметану, соль и яйца.

Тонким слоем нанесите фарш на лаваш, затем сверните его в рулон и разрежьте на кусочки одинаковой высоты, подходящие для вашей формы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разместите их вертикально и равномерно залейте заливкой.

"Мастер Шеф" Литвинова делится, выпекайте пирог при 180 градусах в течение 30 минут, после чего извлеките его из духовки, посыпьте натертой моцареллой сверху и верните обратно в духовку на 10-15 минут.

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