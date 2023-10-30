Мобилизация в Украине, поэтому следует знать, есть ли способы, как законно отказаться от повестки.

Общая мобилизация в Украине продолжается, после получения повестки гражданину призывного возраста придется пройти медицинское освидетельствование, которое определит, пригоден ли человек к военной службе.

Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян объяснила, есть ли законные причины отказа от повестки.

По словам юриста, для отказа в получении повестки призывник должен иметь уважительные причины, например, если в документе указаны неверные данные получателя.

Среди причин, позволяющих не брать повестку, если ее вручает не уполномоченное для этого лицо, или, например, нет печати / подписи комиссара ТЦК и СП.

Если при вручении повестки были обнаружены объективные ошибки, существует возможность отказаться от подписания.

Тогда сотрудник ТЦК и СП должен составить акт об отказе от повестки в присутствии свидетелей.

"А кто будет менять ребят в армии? Им не хочется домой?",

" Тогда еще пусть напишут, как вернуть воюющих более полутора лет, их что - взяли в ра**тво? И война только для них?",

"лучший вариант не брать повестку - добровольно прийти в ТЦК, взять в руки оружие и встать на защиту Украины",

Источник: ТСН .

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Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

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