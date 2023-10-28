Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" отметил Олега Кензова званием "чмоня недели".

"И даже не за то, что он находится за границей, а он действительно там находится, а за то, что он как артист, позиционирующий себя украинским артистом, продолжает выпускать песни на русском языке. Недавно у Олега вышел клип, называется он "Я целую твои щеки", и в этом клипе Олег так красиво плавает на яхте, ну а в Instagram фоткается на фоне известных европейских памятников", - заявил Слава Демин.

Демин отметил, что сейчас Олег Кензов в сети хвастается путешествиями, новыми клипами на русском языке, а в последний раз артист общался на украинском языке у себя в Instagram 28 августа, когда вспоминал о своем давнем друге, который сейчас служит в ВСУ, и организовывал для него сбор. Кроме того, ранее Кензов пел песню о Валерии Залужном.

"Но сразу вопрос к Олегу: вот почему новые песни на русском языке? Это на какую аудиторию рассчитано? Если на украинском, то надо быть артистом-камикадзе, чтобы выпускать песню на русском, если на российскую аудиторию, тогда звание "чмоня недели" подтверждается, потому что мне кажется, что в такое время уж точно на двух стульях усидеть невозможно", - подчеркнул Слава Демин.

Слава Демин добавил, что комментарии у Олега Кензова закрыты, и писать ему могут только те, кому он разрешил это делать, а на предложение певцу дать свой комментарий, ответа пока нет.

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