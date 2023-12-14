"Запорожец" с электродвигателем смог разогнаться до 120 км/ч, а первую сотню набрал за 3,77 секунды.



Автор канала YouTube под названием Seva TV поделился видео своего "Запорожца", который был превращен в электромобиль и побил рекорд в разгоне. Во время серии тестовых заездов на одном из автодорог возле Ковеля автомобиль разогнали до скорости 100 км/ч всего за 3,77 секунды.

Для превращения старого ЗАЗ-966 в электромобиль был установлен электродвигатель Ansaldo с водяным охлаждением, который имеет мощность 30 кВт (41 л.с.) и вес 82 кг. Батарею объемом 16 кВт автор позаимствовал от Chevrolet Volt, а контроллер на 1200 А (50-450 В) был предоставлен автомастером из Ковеля. Специалист также настроил силовую установку, увеличив мощность и оптимизировав систему охлаждения. Добавил новый жидкостный контур и большой диффузор, который продувает радиатор насквозь. Таким образом, мощность электромобиля после доработок составляет около 300 кВт (408 л.с.) при массе 750-800 кг. Кроме того, у этого электромобиля есть система рекуперации энергии.

Мастера также планируют установить расширители колесных арок и спортивные шины, чтобы добиться еще лучших результатов в разгоне.