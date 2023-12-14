Мало кто знает, что в 90-х годах была разработана более вместительная модификация автомобиля ЗАЗ "Таврия" с просторным салоном и большим багажником. Этот минивэн получил усиленную заднюю подвеску, что повысило его грузоподъемность.

ЗАЗ-1701 был разработан в период с 1993 по 1994 годы. В основе лежала грузовая версия ЗАЗ "Таврия" из модели ЗАЗ-1306, которая имела лонжеронную раму сзади и заднюю рессорную подвеску.

В Научно-техническом центре "ЗАЗ-Автотехника" создан пикап "Таврия" на базе ЗАЗ-1306, оборудованный грузовой платформой сзади. В случае ЗАЗ-1701 эта платформа была заменена пассажирским отсеком с большой площадью остекления и высокой крышей, похожей на Volkswagen Caddy первого поколения. Тогда разработчики называли этот автомобиль трёхдверным универсалом, хотя сегодня его бы называли минивэном.

Колесная база ЗАЗ "Таврия" была удлинена на 127 мм, что увеличило свободное пространство задних пассажиров и объем багажника. Важно отметить, что благодаря рессорной задней подвеске грузоподъемность ЗАЗ-1701 выросла на 100 кг.

Увеличение колесной базы ЗАЗ "Таврия" на 127 мм привело к расширению внутреннего пространства для задних пассажиров и увеличению объема багажника. Дополнительно благодаря использованию рессорной задней подвески грузоподъемность ЗАЗ-1701 выросла на 100 кг.

Сначала минивэн ЗАЗ имел стандартный задний борт, похожий на "Таврию", но позже его заменили на полноценную дверь багажника, что облегчило процесс посадки и высадки пассажиров.

Модель ЗАЗ-1701 была продемонстрирована на разных автомобильных выставках и получила положительную оценку у руководства предприятия. Однако она так и не была произведена в серийном производстве. Выпущено всего несколько опытных экземпляров.

В 90-е годы Запорожский автозавод испытывал финансовые трудности и не был способен расширить свой модельный ряд. Также существовал риск того, что более дорогой ЗАЗ-1701 не найдет популярности на рынке, подобно другой семейной модели ЗАЗ-1105 "Дана", которую также прекращено производить.



