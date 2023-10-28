На своей странице в Instagram Катя Осадча откровенно рассказала, как проходил ее переход на украинский язык.

"К сожалению, я не говорила по-украински с самого детства, в моей киевской школе украинский тоже был не сразу, среди моих сверстников в школе, дворе, никто не говорил на языке своей страны. В школе, как-то незаметно, все обучение перешло на украинский, но дети между собой на перерывах все равно разговаривали по-русски", - вспоминает Катя Осадчая.

В 2003 году Осадчая пришла работать на телевидение, с 2005 года начала вести проект "Светская жизнь", для которого быстро перешла на украинский, хотя почти все герои ее программ были русскоязычными.

Когда ввели квоты на язык на телевидении, Осадчая с командой начали уговаривать героев давать интервью на украинском, обещали помогать подбирать слова и вырезать ошибки, но кто-то соглашался, а кто-то категорически не желал переходить на украинский.

"К сожалению, только с полномасштабным вторжением многим стало понятно, что украинский это наша идентичность, что язык отличает нас от врага. Что ночью все военные переходят на украинский, что бы там ни говорили о том, что на фронте тоже есть русскоязычные", — подчеркнула Екатерина Осадчая.

Осадчая добавила, что герои программ теперь тоже все поют и говорят по-украински, и ее очень радует, что в Киеве теперь редко услышишь русский, и что на Рейтарской вся модная молодежь разговаривает по-украински.

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