Украинка за воровство сала в День влюбленных пошла под суд и получила немалый срок.

В Ковеле празднование на лавочке обернулась для девушки судом.

Так, 27-летняя девушка праздновала День влюбленных на автостанции в Ковеле.

Во время гулянья в компании троих знакомых на лавочке, где они выпивали – произошло неожиданное.

В какой момент из-за большого количества выпитого она заснула на скамейке, где проходило празднование.

Рядом на соседней скамейке дремал пьяный мужчина, у него с собой была сумка, где находилось несколько килограммов сала со специями.

Мужчина проснувшись, понял, что его сало украли, об этом он заявил в полицию.

Правоохранители вышли на знакомых девушки, которые заверили, что девушка часто куда-то уходила, а вдруг вернулась с деньгами и пакетом сала, которое они в итоге продали и купили бутылку алкоголя.

Суд суда Ковеля принял данные показания и вынес приговор девушке.

Волынский апелляционный суд решил, что за ворованное сало 5 лет и 2 месяца жизни девушка проведет за решеткой.

Украинцы отреагировали в комментариях:

"5 лет... У нас убийц сажают на 4",

"Да здесь всегда так было, украл велосипед и сел в тюрьму на долгие годы, а украл 100 лям на гос должности, то ничего тебе не будет, откупались всегда. это все продолжалось все 30 с лишним лет. Просто не так остро мы обращали внимание потому что войны не было».

Джерело: ТРК «Аверс».

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