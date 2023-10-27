Хранение сковороды из керамики в идеальном состоянии – это ключ к длительному использованию этого кухонного инструмента.

Если ваша керамическая сковорода потемнела или покрылась жирным налетом, не паникуйте. С нашей помощью вы сможете отмыть ее в нескольких шагах, и она станет похожа на новую.

Шаг 1: Хранение керамической сковороды

Прежде всего, важно правильно хранить керамическую сковороду. Лучше всего хранить ее отдельно от других сосудов и не ставить тяжелые предметы поверх нее, чтобы избежать царапин и повреждений покрытия.

Шаг 2: Удаление жирного налета

Если вы заметили жирный налет или пятна на своей керамической сковороде, попробуйте сначала удалить их с помощью мягкой губки или салфетки, замоченной в горячей воде. Не используйте абразивные губки или расчески, так как они могут повредить покрытие.

Шаг 3: Удаление остатков

Если жирные пятна остались после удаления налета губкой или салфеткой, попробуйте удалить их с помощью бикарбоната натрия и воды. Сначала смочите сковороду водой, затем нанесите на пятна бикарбонат сухим способом. Подождите несколько минут, а затем сразу нежно потрите их губкой или салфеткой. Бикарбонат натрия поможет отмыть остатки жира и загрязнений.

Шаг 4: Промывка и осушение

После удаления жирного налета и пятен промойте сковороду горячей водой, чтобы удалить остатки бикарбоната натрия. Затем высушите ее на воздухе или с помощью салфетки.

Шаг 5: Полировка

Для того чтобы ваша керамическая сковорода сияла, вы можете использовать немного растительного масла, нанесенного на поверхность с помощью бумажной салфетки. Затем согрейте сковороду на среднем огне в течение нескольких минут, пока масло не расплавится и равномерно распределится по поверхности. После этого выключите плиту и оставьте сковороду остыть перед хранением.

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