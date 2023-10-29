Украинцам рассказали, какой трудовой стаж нужно иметь, чтобы выйти на пенсию в 2023 или 2024 году.

Пенсия в Украине, какой стаж нужно иметь, чтобы выйти на пенсию в 60, 62 или 65 лет.

Об этом рассказали в youtube-канале "Банковский клуб".

Как сообщают эксперты, женщины и мужчины в Украине уходят на пенсию по достижению 60 лет. Если страхового стажа не хватает - пенсию по возрасту будут назначать по достижении 63 или 65 лет.

Министерство социальной политики предоставило таблицу еще в прошлом году с расчетом количества стажа, до 28-го года.

"Например, в текущем 2023 году, если вам стукнуло 60 лет, то у вас стажа должно быть не менее 30 лет. Если вам стукнуло 63 года, то у вас стажа должно быть не менее 30 лет, от 20 до 30 лет. Если вам 65 лет в 2023 году, стажа должно быть не менее 20 лет, от 15 до 20 лет", - говорится в сообщении.

Однако эксперты говорят, что ежегодно вплоть до 2028 года количество страхового стажа добавляется на один год.

В данной таблице можете увидеть точный год и количество стажа, сколько его нужно, чтобы выйти на пенсию.

Если стажа не хватает его можно приобрести, продолжая работать или докупить. Но в противном случае придется заплатить немалые деньги.

"На сегодняшний день за месяц нужно платить 2948 грн, если вы решили докупить страховой стаж. За год это получается 35 376 гривен, но стоит ли эта самая популярная пенсия в Украине, то есть меньше трех тысяч гривен таких сумм, это решать только вам", - сообщили специалисты.

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