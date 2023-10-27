Мобилизация в Украине после увольнения и замены председателей ТЦК упала в восемь раз, стало известно, в чем состоит основная проблема.

Мобилизация в Украине продолжается, однако в некоторых областях после изменений в ТЦК выполнение мобилизационных планов упало из-за того, что новоприбывшие военные не успели понять, как работает структура.

Об этом заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

По его словам, мобилизация в Украине начала снижаться.

Так, в областях, где раньше процент был 80, а теперь процентов 10.

Рахманин сообщил, что ранее самая тяжелая ситуация с мобилизацией в Украине раньше была в западных регионах и Одесской области, в том числе из-за коррупции.

По его словам, новые руководители ТЦК с нулевым уровнем восприятия коррупции, однако есть другая проблема - неспособность справиться со всей нормативной базой военкомата.

Рахманин добавил, что для стабилизации работы ТЦК по мобилизации в Украине нужно около трех месяцев.

Ураинцы в комментариях поделились мнениями по мобилизации в Украине:

"если учитывать статистику об обогащении военкомов, то выходит что мобилизацию проводили платно? А возможно в другом причина?",

"Надо меньше взяток брать было и отмазывать от мобилизации. Сами должны то берите своих сыновей и идите воевать. Посадили своих детей в кабинетах воинских частей. А что уж в селах всех загребли то берите в городах. Еще есть кого мобилизовать. А то дойдет до того у кого воюют родные второй год без ротаций начнут подниматься",

" В одном месте выгребли всех, а к другим местам даже и не подходили, возможно пора и там раздавать повестки".

Источник: Украинская правда.

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