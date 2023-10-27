ПФУ отчитался о завершении финансирования пенсий за октябрь, о каких суммах идет речь.

Пенсионный фонд сообщил, что на выплаты украинцам направлено 58 миллиардов

Как сообщает пресс-служба ведомства, в октябре было начислено 58 млрд. грн. пенсии.

25 октября завершено финансирование пенсий за октябрь, сообщается, что на выплаты направлено 58 млрд грн, в том числе 9,7 млрд грн – через „Укрпочту“, 48,3 млрд грн через уполномоченные банки.

По состоянию на 25 октября, сообщает ПФУ, профинансировано 978,4 млн. грн. на выплату жилищных субсидий и льгот.

2137,5 млн. грн. направлено на страховые выплаты, в том числе 1072,2 млн. грн. - на больничные.

Однако в комментариях украинцы жалуются на некоторые проблемы, с которыми им пришлось столкнуться:

"Уважаемые работники ПЕНСИОННОГО ФОНДА! ПОЖАЛУЙСТА, ОБЪЯСНИТЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ относительно прохождения верификации тех, кто был вынужден выехать из ОРДЛО на подконтрольную Украине тереторию в 2014 г., и второй раз за границу ПОСЛЕ 24.02.202"

"Получаю пенсию 25 числа, через Приват банк, все было нормально, в октябре второй день пенсии нет, куда обращаться?",

"Здравствуйте, кто мне может предоставить информацию? У моей иметь стаж общий 38 лет, ей будет в январе 2024 года 60 лет, но она не делает с марта 2022 года, то есть заработная плата не начислялась, стоит все по 0, с марта 2022 года по настоящее время ...",

"Добрый день. Мою маму лишили субсидии за долги. У нас никогда не было долгов и это можно проверить. Взяв справку об отсутствии долга в Ат Николаев газ.... Вы специально не принимаете справки, чтобы не выдавать субсидию? Николаевгаз выдают справки только в таком формате".

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