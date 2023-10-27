В Ровенской области нетрезвые подростки слушали российскую музыку у Аллеи Героев и вели себя дерзко.

Заявительница сообщила в полицию, что в сквере у баннеров погибших героев на проспекте Независимости компания молодых людей в состоянии опьянения громко слушает российскую музыку.

Как информируют в полиции Ровенской области, патрульные города Острог оперативно выехали по указанному адресу, однако прибыв на место вызова - подростков там уже не было.

Во время патрулирования центральной части города было установлено 15 молодых людей в возрасте от 13 до 20 лет, которые могли быть причастны к нарушениям, зафаксованным на видео.

"Действительно ли, заслуживают наши герои, такого отношения к себе? каждый день, каждый вечер, происходит-таки двой возле аллеи-героев...", - пишут авторы видео.

На нарушителей составили пять админматериалов, а именно три по ст. 178 КУоАП, один по ст. 180 КУоАП и по ст.184 КУоАП.

С нарушителями провели профилактические беседы, а родителям сообщили о запрете находиться несовершеннолетним на улице после 22 часов без взрослых.

"Полицейские также обращаются к гражданам, которые стали очевидцами совершения любых правонарушений - сразу звонить по телефону на спецлинию 102", - говорится в сообщении.

"И кто-то будет говорить о Пантеонах... о почитании и возложении цветов... о будущем поколении которое будет помнить... Но боль родных в которых сыновья, мужья, братья, дедушки, мамы, сестры, жены... погибшие на войне навсегда будет оставаться только их болью Будут неравнодушны которые будут помнить, но их будет не много, тех, кто по настоящему будет чувствовать какую цену заплачено",

"Родителям этих подростков штраф выписать - 50 тысяч грн., с каждого.",

" Штраф в 100 тыс. гривен каждому и показ по телевидению многих сделает трезвыми", - пишут украинцы в комментариях.

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