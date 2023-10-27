В этот раз у себя в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить легкий тыквенный пирог.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты (на форму 26-28 см):

600 г тертой тыквы

260 г сахара

300-325 г муки (зависит от сочности тыквы)

175 г светлых изюма

4 яйца

100 г грецких орехов

100 г растительного масла

100 г сливочного масла

цедра 1 апельсина и половинка на сок

соль

15-16 г микса специй (корица, имбирь, анис, можно добавить гвоздику, мускатный орех и душистый перец)

2 пачки разрыхлителя

щепотка соли

Для крема:

500 г крем-сыра

100 г сахарной пудры

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит тыкву от кожуры и натирает на мелкой терке.

Изюм заливаем кипятком и сразу сливаем воду. Орехи мелко рубим ножом.

К натертой тыкве судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет растопленное сливочное масло и растительное масло, а затем остальные ингредиенты из списка, и перемешивает тесто до однородности.

Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом, и ставим выпекаться в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 55 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Оставляем корж охлаждаться.

Чтобы приготовить крем, просто смешиваем крем-сыр с сахарной пудрой.

"Можно сделать еще более воздушный масляный крем: хорошо взбить в планетарном миксере 100 г сливочного масла, сок второй половинки апельсина и 130 г сахарной пудры и добавить 500 г крем-сыра и цедру цитрусовых", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Разрезаем пирог пополам, смазываем кремом и можно смаковать.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.