В этот раз у себя в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить легкий тыквенный пирог.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты (на форму 26-28 см):
- 600 г тертой тыквы
- 260 г сахара
- 300-325 г муки (зависит от сочности тыквы)
- 175 г светлых изюма
- 4 яйца
- 100 г грецких орехов
- 100 г растительного масла
- 100 г сливочного масла
- цедра 1 апельсина и половинка на сок
- соль
- 15-16 г микса специй (корица, имбирь, анис, можно добавить гвоздику, мускатный орех и душистый перец)
- 2 пачки разрыхлителя
- щепотка соли
Для крема:
- 500 г крем-сыра
- 100 г сахарной пудры
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит тыкву от кожуры и натирает на мелкой терке.
Изюм заливаем кипятком и сразу сливаем воду. Орехи мелко рубим ножом.
К натертой тыкве судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет растопленное сливочное масло и растительное масло, а затем остальные ингредиенты из списка, и перемешивает тесто до однородности.
Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом, и ставим выпекаться в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 55 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Оставляем корж охлаждаться.
Чтобы приготовить крем, просто смешиваем крем-сыр с сахарной пудрой.
"Можно сделать еще более воздушный масляный крем: хорошо взбить в планетарном миксере 100 г сливочного масла, сок второй половинки апельсина и 130 г сахарной пудры и добавить 500 г крем-сыра и цедру цитрусовых", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Разрезаем пирог пополам, смазываем кремом и можно смаковать.
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