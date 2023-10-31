Эктор Хименес Браво, известный также как ресторатор и судья в программе "Мастер Шеф", поделился на своей странице в Instagram классическим рецептом одного из наиболее известных итальянских десертов в мире – тирамису.
"Вот вам тот самый классический тирамису в простом исполнении", – написал "Мастер Шеф" Хименес-Браво и также предоставил видеорецепт приготовления этого десерта.
Ингредиенты:
- Пять желтков;
- 125 грамм сахара;
- 400 грамм сливок (с жирностью 30%);
- 425 грамм сыра маскарпоне;
- Ванильный экстракт;
- 300 граммов сваренного кофе;
- 400 граммов печенья савоярди;
- 30 грамм ликера на ваш выбор;
- Какао-порошок для украшения.
Порядок приготовления:
Взбейте желтки с сахаром до полного растворения сахара, затем добавьте маскарпоне, взбитые сливки и ванильный экстракт, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Главній секрет вкуса - смешайте кофе с ликером, Далее, обмочите печенье савоярди в кофе в течение двух-трех секунд и уложите его в форму. Затем нанесите слой крема поверх печенья и повторите слой савоярди, завершив последним слоем крема.
Поместите торт в холодильник на два часа. Перед подачей на стол посыпьте его какао-порошком для украшения, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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