Эктор Хименес Браво, известный также как ресторатор и судья в программе "Мастер Шеф", поделился на своей странице в Instagram классическим рецептом одного из наиболее известных итальянских десертов в мире – тирамису.

"Вот вам тот самый классический тирамису в простом исполнении", – написал "Мастер Шеф" Хименес-Браво и также предоставил видеорецепт приготовления этого десерта.

Ингредиенты:

Пять желтков;

125 грамм сахара;

400 грамм сливок (с жирностью 30%);

425 грамм сыра маскарпоне;

Ванильный экстракт;

300 граммов сваренного кофе;

400 граммов печенья савоярди;

30 грамм ликера на ваш выбор;

Какао-порошок для украшения.

Порядок приготовления:

Взбейте желтки с сахаром до полного растворения сахара, затем добавьте маскарпоне, взбитые сливки и ванильный экстракт, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Главній секрет вкуса - смешайте кофе с ликером, Далее, обмочите печенье савоярди в кофе в течение двух-трех секунд и уложите его в форму. Затем нанесите слой крема поверх печенья и повторите слой савоярди, завершив последним слоем крема.

Поместите торт в холодильник на два часа. Перед подачей на стол посыпьте его какао-порошком для украшения, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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