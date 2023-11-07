Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился проверенным рецептом яблочных сырников, которые обещают стать одним из любимых блюд. Их можно приготовить как из свежего творога, так и использовать остатки от вчерашнего творога. Вы также можете добавить изюм, клюкву, шоколадные капли или яблоки, чтобы придать им разнообразный вкус, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.

Сырники обычно подаются с сметаной, домашним вареньем или свежими фруктами. Они идеально подходят для завтрака, а также их можно заморозить и наслаждаться ими в удобный момент, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

Ингредиенты:

300 граммов кисло-молочного творога;

2 яблока;

1 куриное яйцо;

2 столовые ложки пшеничной муки;

30 граммов сахара;

Молотая корица;

Масло для жарки.

Инструкции:

Отцедите домашний кисло-молочный творог от лишней сыворотки, если он слишком влажный, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Очистите яблоки от кожуры и семян, затем нарежьте их мякоть на мелкие кубики.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, в глубокой миске объедините творог, нарезанные яблоки, сахар, муку, корицу и яйцо. Создайте из получившейся смеси колбаску и нарежьте ее на одинаковые куски для формирования сырников.

Обваляйте сырники в муке и придайте им одинаковую форму, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Обжаривайте сырники на небольшом огне под крышкой, сначала с одной стороны, пока не появится золотистая корка, а затем с другой стороны, чтобы они прогрелись внутри.

Сырники можно подавать как горячими, так и холодными, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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