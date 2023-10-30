Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский подметил в Инстаграм, приготовление картофеля в духовке – одно из самых простых и вкусных блюд, и с некоторыми улучшениями вы сможете добиться настоящего кулинарного искусства.

"С этим рецептом вы создадите картофель, о котором вы могли только мечтать. И этот картофель отлично сочетается с разными видами соусов - будь то тартар, гуакамоле или сырный соус, выбор остается за вами", - говорит "Мастер Шеф" Ярославский.

Для этого рецепта Ярославский рекомендует использовать небольшие картофели, предпочтительно примерно одинакового размера.

Ингредиенты:

1 кг картофеля 100-120 г растительного масла

Паприка (лучше копченая)

Сушеный чеснок

Кориандр, куркума, зира

Острый чили и черный перец

Смесь специй должна составлять 1,5 столовой ложки.

Вы также можете воспользоваться готовой приправой для картофеля и добавить к ней паприку, свежий чеснок, немного острого чили и молотого черного перца.

Инструкции по приготовлению:

Отварите картофель в подсоленной воде в течение 20 минут, затем слейте воду, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Смешайте специи с растительным маслом, солью и чесноком.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, хорошо перемешайте картофель с этой смесью специй, затем выложите его на противень, предварительно покрытый пекарской бумагой, и немного придавите картофель основанием стакана.

Сверху смажьте помятый картофель оставшейся смесью специй.

Запекайте под грилем до получения золотистой корки, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

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