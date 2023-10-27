В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ароматный и вкусный тыквенный кекс.
"Готовится очень просто! Все смешай и выпекай! Можно взять на следующий день на работу или в школу, можно заморозить то, что не съели, и доставать по несколько кусочков когда захочется. Он очень современный и намного вкуснее бананового хлеба!", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- тыквенное пюре – 320 г
- сок апельсина – 50 г
- 2 яйца
- подсолнечное масло – 90 г
- 50 г сахара
- мука – 250 г
- сода – 3 г
- разрыхлитель - 4 г
- корица – 2 г
- мускатный орех – 1 г
- соль – 2 г
- 1 ч.л. ванильного сахара
- грецкий орех – 70 г
- вяленая клюква - 70 г
Для глазури:
- 100 сливочного масла
- сливочный сыр - 50 г
- сахарная пудра – 50 г
- тыквенные семена - 15 г
Форма 22.11.5
Тыкву "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова чистит, нарезает кубиком и отваривает с добавлением 50 мл воды под крышкой. Готовую тыкву перебиваем в состояние пюре погружным блендером.
Яйца с сахаром взбиваем в пышную пену, затем добавляем растительное масло, сок и цедру апельсина.
Смешиваем муку, разрыхлитель, соду, специи и добавляем эту смесь к влажным ингредиентам. Добавляем клюкву, измельченные орехи и перемешиваем.
Выкладываем тесто в форму для кекса и выпекаем при 180 градусах 1 час.
Чтобы приготовить помадку, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова просто смешивает венчиком крем-сыр, растопленное сливочное масло, сахарную пудру и ваниль.
Когда кекс остынет, смазываем его помадкой и посыпаем семечками тыквы.
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