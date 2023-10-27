В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ароматный и вкусный тыквенный кекс.

"Готовится очень просто! Все смешай и выпекай! Можно взять на следующий день на работу или в школу, можно заморозить то, что не съели, и доставать по несколько кусочков когда захочется. Он очень современный и намного вкуснее бананового хлеба!", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

  • тыквенное пюре – 320 г
  • сок апельсина – 50 г
  • 2 яйца
  • подсолнечное масло – 90 г
  • 50 г сахара
  • мука – 250 г
  • сода – 3 г
  • разрыхлитель - 4 г
  • корица – 2 г
  • мускатный орех – 1 г
  • соль – 2 г
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • грецкий орех – 70 г
  • вяленая клюква - 70 г

Для глазури:

  • 100 сливочного масла
  • сливочный сыр - 50 г
  • сахарная пудра – 50 г
  • тыквенные семена - 15 г

рецепт, "Мастер Шеф"

Форма 22.11.5

Тыкву "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова чистит, нарезает кубиком и отваривает с добавлением 50 мл воды под крышкой. Готовую тыкву перебиваем в состояние пюре погружным блендером.

Яйца с сахаром взбиваем в пышную пену, затем добавляем растительное масло, сок и цедру апельсина.

Смешиваем муку, разрыхлитель, соду, специи и добавляем эту смесь к влажным ингредиентам. Добавляем клюкву, измельченные орехи и перемешиваем.

Татьяна Литвинова

Выкладываем тесто в форму для кекса и выпекаем при 180 градусах 1 час.

Чтобы приготовить помадку, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова просто смешивает венчиком крем-сыр, растопленное сливочное масло, сахарную пудру и ваниль.

Когда кекс остынет, смазываем его помадкой и посыпаем семечками тыквы.

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