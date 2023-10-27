Бывшая судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова посоветовала рецепт легкого в приготовлении и очень вкусного десерта.

В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ароматный и вкусный тыквенный кекс.

"Готовится очень просто! Все смешай и выпекай! Можно взять на следующий день на работу или в школу, можно заморозить то, что не съели, и доставать по несколько кусочков когда захочется. Он очень современный и намного вкуснее бананового хлеба!", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

тыквенное пюре – 320 г

сок апельсина – 50 г

2 яйца

подсолнечное масло – 90 г

50 г сахара

мука – 250 г

сода – 3 г

разрыхлитель - 4 г

корица – 2 г

мускатный орех – 1 г

соль – 2 г

1 ч.л. ванильного сахара

грецкий орех – 70 г

вяленая клюква - 70 г

Для глазури:

100 сливочного масла

сливочный сыр - 50 г

сахарная пудра – 50 г

тыквенные семена - 15 г

Форма 22.11.5

Тыкву "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова чистит, нарезает кубиком и отваривает с добавлением 50 мл воды под крышкой. Готовую тыкву перебиваем в состояние пюре погружным блендером.

Яйца с сахаром взбиваем в пышную пену, затем добавляем растительное масло, сок и цедру апельсина.

Смешиваем муку, разрыхлитель, соду, специи и добавляем эту смесь к влажным ингредиентам. Добавляем клюкву, измельченные орехи и перемешиваем.

Выкладываем тесто в форму для кекса и выпекаем при 180 градусах 1 час.

Чтобы приготовить помадку, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова просто смешивает венчиком крем-сыр, растопленное сливочное масло, сахарную пудру и ваниль.

Когда кекс остынет, смазываем его помадкой и посыпаем семечками тыквы.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.