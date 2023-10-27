Стоит отметить, что у военного ранее не было судимостей, но решение суд не стал смягчать.

Самборский горрайонный суд Львовской области установил вину лейтенанта из Хмельнитчины, который скрылся с места военной службы во время воздушной тревоги и отсутствовал на службе в течение трех недель. В октябре 2023 года суд назначил Максиму наказание.

Согласно приговору суда Максим Б. младший лейтенант и уроженец Хмельницкой области, исполнял обязанности помощника начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения в одной из воинских частей.

В марте 2023 года вместе с другими военными во время воздушной тревоги военный временно покинул воинскую часть. Однако после окончания тревоги лейтенант не вернулся на службу. Оказалось, что он решил отправиться во Львов, где находился по собственному усмотрению и скрывался от командиров. Он был задержан 4 апреля во Львове.

Максим Б. был обвинен в бегстве с места военной службы, и на суде он признал свою вину. Стоит отметить, что у мужчины ранее не было судимостей.

Дело рассматривала судья Татьяна Кущ, тщательно изучившая все материалы дела и установившая вину Максима Б. в бегстве с места службы, назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Следует отметить, что решение суда может быть осмотрено путем подачи апелляции.

Источник: Zahid.net

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