В Украине наступают холода и люди все чаще болеют, но простые советы помогут сохранить здоровье.

В Украину близится зима, а погода в декабре напоминает раннюю весну, ведь днем ​​тепло, утром и вечером сыро. Медики отмечают, что при такой погоде заболеть достаточно просто, даже проще, чем в крещенские морозы. Поэтому нужно следить за своим здоровьем и воспользоваться советами во избежание болезни. Главное – успеть применить лайфхаки при первых симптомах, говорит терапевт Наталья Гордиенко.

Во-первых, нужен правильный чай. Обычно симптомами простуды может быть раздражение в горле или груди. Если не обратить на это внимание, могут возникнуть лихорадка, кашель и другие последствия переохлаждения. Итак, когда вы ощущаете дискомфорт в горле, важно немедленно начать пить горячий зеленый чай с тертым имбирем, лимоном и медом.

Эта ароматическая смесь помогает быстро согреться и поддерживает борьбу с первыми признаками простуды благодаря содержанию антиоксидантов и разнообразных витаминов (в частности, витаминов С, A, группы В и других), способствующих укреплению организма против инфекций. Кроме того, имбирь, лимон и мед содержат антисептические и иммуностимулирующие компоненты, дополнительно поддерживающие организм в период болезни.

Принимайте горячую ванночку. После длительного пребывания на улице в холодную и сырую погоду вам может помочь горячая ванна, в которую добавлены морская соль и эфирные масла. Морская соль обеспечит организм необходимыми минералами, а эфирные масла, такие как хвоя, эвкалипт и шалфей (содержащие токоферолы, аскорбиновую кислоту и дубильные вещества) способствуют укреплению иммунной системы и борьбе с бактериями и вирусами.

Итак, перед сном наполните ванну горячей водой (при температуре, которая комфортна для вас), добавьте к ней 300 граммов морской соли и пять капель эфирных масел.

Согревайтесь молоком. Если вы чувствуете фырканье в горле или "холодок" в груди после того, как переохладились на улице, попробуйте выпить стакан горячего молока с добавлением какао-масла, меда и соды. Этот напиток поможет успокоить и увлажнить горло, а также предотвратить серьезные последствия переохлаждения.

Какао-масло содержит теобромин, подгоняющий кашлевой рефлекс, и витамины A, C и E, поддерживающие иммунитет. Молоко и мед, особенно в сочетании, помогают сохранять тепло, а также содержат полезные микроэлементы, витамины и аминокислоты.

Сода добавляется к этому напитку с определенной целью: она способствует образованию защитной слизи, что помогает избавиться от сухого кашля и предотвращает развитие бронхитов.

Приготовление полезного напитка – это просто: добавьте четверть чайной ложки какао-масла, чайную ложку меда и небольшое количество соды в стакан горячего молока.

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