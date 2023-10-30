Эктор Хименес Браво, известный также как ресторатор и судья в программе "Мастер Шеф", поделился рецептом приготовления сырных булочек в своем Instagram. Он описал их как "невероятно нежные, с возможностью экспериментировать с разнообразием сыров внутри".

Для приготовления булочек по рецепту "Мастер Шефа" Хименес-Браво вам потребуются следующие ингредиенты:

Мука - 350 г

Разрыхлитель теста - 10 г

Сливочное масло (холодное) - 80 г

Сыр чеддер - 50 г

Сыр пармезан - 50 г

Сыр "Российский" - 50 г

Зеленый лук (нарезанный) - 10 г

Кефир (или йогурт) - 250 г

Моцарелла (для начинки) - 50 г

Инструкции по приготовлению:

Разогрейте духовку до 180 ºC.

В большой миске объедините муку и разрыхлитель теста. Добавьте холодное сливочное масло и перемешайте, чтобы получилась крошка, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Затем добавьте кефир и тщательно вымешайте тесто.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво подмечает, добавьте нарезанный зеленый лук, сушеный чеснок (по вашему желанию) и все три вида тертого сыра, кроме моцареллы. Тщательно перемешайте.

Раскатайте тесто и сформируйте из него шайбы. Внутрь каждой шайбы поместите небольшой кусочек моцареллы, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выпекайте булочки в духовке в течение 15-20 минут до золотистой корки.

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