В Киеве таксист отказался говорить по-украински и обозвал пассажирок. Появилась реакция языкового омбудсмена на этот скандал.

В столице Украины водитель такси компании Bolt отказался разговаривать на украинском языке с клиентками, даже при их внятной просьбе. Водитель обнаружил агрессивное поведение, назвав женщин "вы больные люди". Появилась реакция языкового омбудсмена на речевой скандал с таксистом в Киеве. Тарас Кремень отреагировал на скандал на своей странице в Фейсбуке.

В социальных сетях появилась короткая видеозапись, на которой видно, как пассажирки просят водителя общаться с ними на украинском языке. Мужчина ответил, что женщины "больны", вышел из автомобиля и начал выносить их на улицу. Затем таксист попросил их покинуть салон и отменил заказ, после чего уехал.

Важно отметить, что начало конфликта не было зафиксировано на видео, но, по словам пассажирок, водитель обидел их и высадил из авто именно из-за их просьбы разговаривать на украинском языке. Клиентки пользовались услугами транспортной компании Bolt.

Языковой омбудсмен заявил, что водитель, высадивший пассажирок из-за их запроса получить обслуживание на государственном языке, будет наказан. В настоящее время готовится обращение в соответствующие органы, включая Национальную полицию Украины и компанию по перевозкам Bolt, чтобы установить личность нарушителя и привлечь его к ответственности.

Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа на прямых нарушителей языкового закона в части требования использования государственного языка в сфере обслуживания потребителей. Штраф может составлять от 200 до 300 тысяч рублей. На сегодняшний день эта сумма оценивается от 3400 до 5100 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

Как еще Politeka сообщала, что появились детали речевого скандала во львовской школе.

Также Politeka писала, скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе.