Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила легкий вариант десерта, которым можно себя побаловать. По словам "Мастер Шефа", приготовить сырники просто и рецепт довольно бюджетный, поэтому она многим придется по вкусу.



Ингредиенты:

300 граммов творога 9%

Половина яйца

1 чайная ложка кукурузного крахмала

5 граммов ванильного сахара

2 столовые ложки оливкового масла

Пшеничная мука для обсыпки

2 столовые ложки сметаны

2 чайные ложки меда

Цедра апельсина

Приготовление:

В тарелке разомните творог вилкой до получения однородной массы, убедитесь, что в нем нет комков и крупинок, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Яйцо помойте и взбейте вилочкой. Затем добавьте половину яйца и ванильный сахар к творогу, перемешивая массу.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, на сковороде разогрейте немного оливкового масла на среднем огне. Пока сковорода нагревается, добавьте крахмал к творожной массе и формируйте из нее сырники.

Выложите сырники на разогретую сковороду и жарьте до появления золотистой корки, но не до конца готовности.

После того как сырники приобретут золотистую корку, переложите их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего оливкового масла, делится "Мастер Шеф" Литвинова..

На противне налейте немного оливкового масла и обваляйте верхнюю и нижнюю стороны сырников в масле на противне, чтобы они приобрели еще более золотистую корку и приобрели форму.

Аккуратно выложите их на тот же противень и отправьте в духовку для окончательной готовки.

"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, для приготовления соуса к сырникам, смешайте сметану с медом и цедрой апельсина.

Запекайте в духовке при температуре 170 градусов Цельсия в течение 20 минут.

Подавайте с готовым соусом, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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