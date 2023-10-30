Слив раковины, заблокированный отходами и мусором, является типичной проблемой в домах и квартирах и может привести к неприятным запахам и проблемам с водой.

Однако нет нужды тратить деньги на дорогостоящие химические средства для очистки слива раковины. В большинстве случаев вы сможете легко справиться с этой задачей с помощью домашних средств. Вот несколько самых действенных рекомендаций для вас.

Используйте соль и соду

Соль и сода – это два домашних средства, которые могут помочь вам при очищении слива раковины. Сначала засыпьте в слив 1/2 чашки соли, а затем добавьте 1/2 чашки соды. Поставьте чайник на плиту и вскипятите воду. После закипания влейте горячую воду в слив. Соль и сода помогут разложить жир и заблокированные отходы. Оставьте эту смесь работать в течение 15-20 минут, а затем промойте слив горячей водой.

Используйте уксус

Уксус – это еще одно мощное средство для очистки слива раковины. Смешайте 1/3 чашки уксуса с 1/3 чашки горячей воды. Засыпьте эту смесь в слив и оставьте на 15-20 минут. Уксус разложит известняк и другие отложения, которые могут быть ответственны за блокировку слива. Затем промойте слив горячей водой.

Используйте соду и уксус

Эта комбинация соды и уксуса является еще одним мощным способом для очищения слива раковины. Сначала засыпьте в слив 1/2 чашки соды, а затем добавьте 1/2 чашки уксуса. Последовательность сложения важна, поскольку эта реакция создает пену, которая помогает разложить отложения. После того как пена исчезнет, ​​оставьте смесь работать в течение 15-20 минут и промойте слив горячей водой.

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