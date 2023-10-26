Владимир Кучма, являющийся участником боевых действий, пытался воспользоваться льготным проездом, однако кассирша отказала ему со ссылкой на правила использования бланков и талонов. Об этом стало известно благодаря публикации Олега Васильева в Facebook.

В частности, в Сумах военнослужащему отказали в предоставлении льготного проезда в кассе Укрзализныци из-за того, что он самостоятельно вырезал талоны из бланка.

Сотрудник Укрзализныци действовала по инструкции и даже зачитала военнослужащему выписку из книги с нормативами. Представительница "Укрзализныци" пояснила, что отделение талонов от бланка может выполнять только кассир, поскольку это обеспечивает легитимность и действительность купонов. В таких талонах отсутствуют важные защиты, такие как водяные знаки и серийные номера, но они имеют статус важных документов для отчетности.

Бланки с талонами выдаются на пять лет, и в случае потери военнослужащим бланка, он может потерять право на льготный проезд на несколько последующих лет.

"Эта бюрократия даже не проблема Укрзализныци. Потому что отрезание льготных талонов - это государственная система. Вместо того чтобы выдать солдату денежную компенсацию на билеты - применяются канцелярские методы с различными манипуляциями", - возмутился Олег.

В социальных сетях украинцы выразили недовольство и непогоду по бюрократическим ограничениям. Многие пользователи высказали мнение, что такая процедура слишком сложна, особенно в условиях военного положения, и требуют ее отмены.

Часть считает, что тот, кто ввел такие ограничения без учета потребностей военнослужащих во время военного положения, может способствовать интересам врага. Женщину-кассира, которая следует инструкциям и отказывает военнослужащему, также считают жертвой системы. Также называли ситуацию с талонами "какой-то совок" и "полный трэш".

Некоторые пользователи выразили надежду, что систему можно модернизировать, чтобы сделать процесс предоставления льготного проезда более удобным и доступным как военнослужащим, так и участникам боевых действий.

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