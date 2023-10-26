Известно, что именно этот военком в июле этого года избил подчиненного.

Как сообщает прессслужба ДБР, должностное лицо кроме избиения солдата «забыл» задекларировать состояние на 46 млн грн.

Так, стало известно благодаря расследованию ДБР, что руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей на сумму более 46,6 млн гривен.

Речь идет о доме площадью 280 кв. м в курортной зоне горнолыжного комплекса «Буковель».

На соседнем участке военком занимался строительством гостиницы в виде «коттеджного городка» на 500 кв. м.

У военкома также есть дача площадью 316 кв. м неподалеку от Яремче, в коттедже есть бильярд и пруд, где чиновник разводил элитные виды рыбы.

В ДБР выяснили, что документами на вышеперечисленное имущество принадлежит тете-пенсионерке военкома и постороннему доверенному человеку.

В Ивано-Франковске также у руководителя военкомата есть квартиры общей площадью около 200 кв. м и два гаража.

Разница стоимости недвижимости чиновника и официально подтвержденный заработок достигает более 46,6 млн. гривен.

Таким образом известно, что руководителю Ровенского областного ТЦК и СП сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.

Кроме того, по делу об избиении солдата военком подозревается чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 УК Украины.

Военком отстранен от должности и находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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