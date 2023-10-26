Если ваша стиральная машина прыгает во время стирки и вы хотите, чтобы это перестало происходить, мы расскажем вам несколько простых секретов, которые помогут этого избежать.

Politeka расскажет, как избавиться от этого неприятного явления и сохранить вашу стиральную машину в хорошем состоянии.

Равномерно распределите белье

Одной из основных причин того, почему ваша стиральная машина может прыгать во время стирки, является неравномерное распределение белья. Чтобы избежать этого, всегда раскладывайте белье равномерно по барабану машины. Не перегружайте ее, поскольку это может привести к неравномерному распределению веса и возникновению проблем.

Используйте специальные крепления

Некоторые стиральные машины поставляются со специальными креплениями для белья, которые помогают избежать прыжка во время центрифугирования. Эти крепления помогают равномерно распределить белье и снизить вибрацию. Если ваша машина имеет такие крепления, используйте их.

Используйте правильный режим стирки

Выбирая режим стирки, учитывайте вид ткани и вес загрузки. Используйте режимы стирки с наиболее подходящей скоростью центрифугирования для вашего типа белья. Быстрое центрифугирование может быть полезно для легкого белья, но для тяжелого стоит выбирать меньшую скорость.

Равномерная растасовка ножек

Убедитесь, что стиральная машина стоит на ровной поверхности, а ножки правильно отрегулированы. Неровность под машиной может привести к неправильному распределению веса и, как следствие, к прыжку во время стирки.

Проверьте состояние амортизаторов

Амортизаторы – это важные детали стиральной машины, поглощающие вибрацию во время центрифугирования. Если они повреждены или изношены, машина может прыгать. Периодически проверяйте состояние амортизаторов и при необходимости заменяйте их.

Используйте антивибрационные подставки

Если ваша стиральная машина все же выдает большое количество вибраций, возможно, стоит рассмотреть использование анти-вибрационных подставок. Они помогают углубить вибрацию и предотвратить прыгание машины.

Обратитесь к специалисту

Если даже после попытки исправить ситуацию самостоятельно, стиральная машина продолжает прыгать во время стирки, обратитесь к специалисту. Проблема может быть связана с более серьезными дефектами, требующими профессионального ремонта.

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