Украинцам рассказали, как изменились цены на лук и чеснок, и ожидать ли подорожание продуктов в ближайшее время.

Цены на лук и чеснок изменились .

Об этом стало известно благодаря порталу Минфин.

По состоянию на 26 октября средняя цена на белый лук составляет 46,10 грн. за кг, в сентябре ее стоимость была 38,84 грн за 1 кг.

Стоимость лука репчатого в среднем составляет 12,36 грн/кг. Лук репчатый в сентябре стоил 11,98 грн за 1 кг.

Лук синий в октябре за 1 кг у Novus стоит 34,99 грн, у Metro придется заплатить 31,10 грн., у Auchan 32,90 грн. Таким образом, средняя цена в октябре составляет 33,00 грн, когда в сентябре ценник был 32,37 грн за 1 кг.

Цены на чеснок в украинских магазинах тоже выросли, если сравнивать с сентябрем месяцем.

В октябре за 1 кг чеснока у Auchan придется отдать 127,00 грн, у Novus 120,00 грн, у Megamarket 159,90 грн, Varus – 149,90 грн. Средняя цена килограмма чеснока в Украине в октябре составляет 139,20 грн., в сентябре же цена за 1 кг составила 135,41 грн.

В то же время эксперты прогнозируют , что осенью в Украине подорожают практически все продукты.

Об этом сообщил советник директора агропромышленного комплекса Львовского оптового рынка Иван Стефанишин.

Он сообщил, что вырастет стоимость хлеба, потому что мука уже на 5-7% выросла в цене.

Стоимость мяса будет расти, цена на свинину и птицу уже выросла на 10%.

Свинина будет расти в цене из-за нехватки ресурса.

Эксперты предупреждают и удорожание молочных продуктов.

Также могут возникнуть проблемы с сахаром из-за мировой проблемы дефицита сахара.

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.