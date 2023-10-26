Популярная украинская певица Тина Кароль, ранее попав в скандал из-за отказа поехать на обещанный концерт на передовой, удивила своих поклонников, выпустив свою новую песню под названием "Не святые". В этой музыкальной композиции певица снова поет о теме любви, и ее глубокие эмоции должны были привлечь внимание к новому исполнению.

Несмотря на то, что публика впервые услышала "Не святые" 26 октября, видеоклип к этой песне пока не был представлен. В тексте песни Тина Кароль рассказывает о том, как иногда влечение к человеку может быть одновременно и соблазнительным, и опасным. Этот человек словно магнит, который с каждым днем притягивает нас сильнее, и мы стремимся окунуться в его объятия.

Однако обращение Кароль оценили далеко не все, многие обратили внимание на схожесть обложки Кароль с обложкой одной из песен запроданки Ани Лорак, сбежавшей и строившей карьеру в рф.

«Красиво, привлекательно и что-то интересное; вы наконец-то выпустили песню! Долго ждали, но есть кое-какие вопросы; где-то я уже видела такую обложку) а! точно! это же в точности как в альбоме «Я жива» Ани Лорак 😊 эх, Тиночка, что же ты так рассеянно?)😂. Заставка как У Ани Лорак. Подражает что-ли ей? Но песня красивая» - пишут в сети украинцы.

«Когда я создаю миры – а это понятие я использую для слова "ПЕСНЯ", то в процессе всегда есть две вещи: самопожертвование и самоотдача. Саможертвование в творчестве – это бессонные ночи, изоляция от окружающего мира и жертвы на разных уровнях» - ранее написала Кароль.

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